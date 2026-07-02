Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Bakan Kurum'a 'Çarşı Projesi' Çağrısı - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Bakan Kurum'a 'Çarşı Projesi' Çağrısı

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'den Bakan Kurum\'a \'Çarşı Projesi\' Çağrısı
02.07.2026 23:38  Güncelleme: 00:23
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Çarşı Projesi'nin kalan etaplarının yapılması çağrısında bulundu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Muharrem ayı dolayısıyla Kent Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Tutdere, 3 Temmuz Cuma günü Adıyaman'a gelmesi beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Çarşı Projesi'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarının yapılması çağrısında bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Muharrem ayı dolayısıyla Adıyaman Kent Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe çocuklar, kadınlar, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aşure dağıtımının ardından açıklama yapan Tutdere, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini diledi.

Adıyaman Belediyesi olarak her yıl geleneksel şekilde aşure etkinliği düzenlediklerini belirten Tutdere, şöyle konuştu:

"Bugün Adıyaman Meydanı'nda hemşehrilerimizle, çocuklarımızla, buradaki hanımefendilerle Muharrem ayının manevi atmosferinde bir aradayız. Muharrem ayı münasebetiyle Adıyaman Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz aşure lokmamızı buradaki hemşehrilerimizle pay ettik, paylaştık. Bütün hemşehrilerimin mübarek Muharrem ayı boyunca yaptığı tüm ibadetlerin hak katında kabulünü diliyorum. Muharrem ayının birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum."

Dünyada, özellikle Orta Doğu ve İslam coğrafyasında yaşanan çatışmaların sona ermesini dileyen Tutdere, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin ve insan hakları ihlallerinin son bulmasını temenni etti.

Tutdere, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Adıyamanımız her zaman birliğin, kardeşliğin şehri olmuştur. Bugün buradaki tablo da bunun bir göstergesidir, bunun bir nişanesidir" dedi.

"ÇARŞI PROJESİ'NİN KALAN ETAPLARI TAMAMLANMALI"

Tutdere, 3 Temmuz Cuma günü Adıyaman'da kura çekimi ve Kent Meydanı açılışı için bulunması beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da çağrıda bulundu. Tutdere, uzun süredir Adıyaman kamuoyunda tartışılan Çarşı Projesi'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarının yapılmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Kurum'un yarınki Adıyaman ziyaretinde özellikle uzun zamandır Adıyaman kamuoyunda tartışılan ve halkın büyük bir kısmının, tamamının talebi olan Çarşı Projesi'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarının yapılmasını bütün Adıyaman halkı adına ben de talep ediyorum. Sayın Bakanımız Adıyaman'a güzel işler yaptı. İnşallah bunu taçlandıracak. Çarşının ikinci ve üçüncü etaplarıyla birlikte şehrimiz depreme dirençli, güvenli bir kent haline gelecektir."

Tutdere, Çarşı Projesi'nin kalan etaplarının tamamlanmasının hem ticaretin yeniden canlanmasına hem de esnafın daha güvenli iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Kurum'un Adıyaman ziyaretinde kentte büyük bir heyecan yaşanacağını ifade eden Tutdere, halkın öncelikli gündeminin Çarşı Projesi'nin diğer etapları olacağını söyledi. Tutdere, "Yarın Adıyaman'da büyük bir heyecan olacak ve halkın da bir numaralı gündemi bu olacak. Dileğimiz, temennimiz Sayın Bakan'dan halkımızın bu müjdeyi duymasıdır. Bunu ileteceğiz" diye konuştu.

Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortaklaşa ve istişare içinde yürüttükleri projeler bulunduğunu da belirterek, belediyenin taleplerini Bakan Kurum'a ileteceklerini kaydetti. Tutdere, "Yine belediye olarak, yerel yönetim olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla ortaklaşa, istişare içerisinde yürüttüğümüz projelerimiz var. Bizim belediye olarak taleplerimiz var. Kendi alanımızla ilgili hem önerilerimizi hem taleplerimizi de bizzat Sayın Bakan'a ileteceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Bakan Kurum'a 'Çarşı Projesi' Çağrısı - Son Dakika

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