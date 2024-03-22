Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, basın mensuplarıyla iftar yaptı.
Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programında Başkan Kılınç, kentte yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.
Programa, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
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Nevşehir'de bir şahıs, para almak amacıyla yaya geçidinde araçların önüne atlayarak dikkat çekmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından fark edilen ve gözaltına alınan şahıs, şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı.
Gümüşhane'de esnaflık yapan 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada gece saatlerinde arkadaşlarıyla futbol maçı oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağırkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatıp yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Demirbaş, ilçenin değerlerine sahip çıkarak vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini ve bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile iş birliği yapacaklarını belirtti. Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katılarak desteklerini dile getirdi.
Bayburtlu 39 yaşındaki Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasından 3 yıl sonra sağ dizinde çoklu bağ kopması şüphesi ile yönlendirildiği Trabzon'daki hastanede yapılan operasyonla iyileşti. Ozulu, uzun süren tedavi sürecinden sonra teşhis konulamadığını ve şikayetlerinin artması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yönlendirildiğini belirtti. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Öner tarafından ameliyat edilen Ozulu, şu anda iyileşme sürecinde olduğunu ve büyük bir rahatlama yaşadığını ifade etti.
Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birliği, Rize AFAD Müdürlüğü K9 ekiplerine kurtarma köpeği eğitimi verdi. AFAD yerleşkesinde 4 personelin katıldığı 45 günlük eğitimde, enkaz ve olay yerlerinde canlı bulunmasına yönelik eğitim başarıyla tamamlandı. AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Hayati Kaya, eğitimi tamamlayan ekibi kutladı.
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılardan önce ülke dışına çıkan iş insanı Said İnmilad, Konya'dan telefonla görüştüğü ateş altındaki ailesinin hayatından endişe ediyor. İnmilad, ailesiyle haftada bir gün ancak görüşebildiğini ve onların açlık ve ölüm korkusuyla mücadele ettiğini belirtiyor. İnmilad, çocuklarını güvenli bir bölgeye çıkarıp onlara kavuşmak istiyor.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan Mustafa ve Ayşe Topuz çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftin kızı, hareketsiz bir şekilde yattıklarını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Tosya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Mobil Aşevi TIR'ı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen etkinlikler ve Ramazan çarşısı da yoğun ilgi görüyor.
Hacılar Belediyesi, son beş yılda ilçenin altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla büyük çapta çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan yol yenileme ve genişletme çalışmalarıyla ilçenin ulaşım kalitesi artırıldı ve vatandaşların günlük hayatı kolaylaştırıldı.
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