Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'ni Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından ailelere ve çocuklara yönelik önemli çalışmalar yürüten Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Çocuk ve Aile Merkezi'ni ziyaret etti.

Tutdere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından aileler ve çocukları için çeşitli çalışmalara imza atan AÇEV'i ziyaret etti. Kentte hizmete açılan merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, vakıf yetkilileri ve eğitmenlerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında AÇEV'in Adıyaman'daki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Tutdere, "Deprem sonrasında çok kıymetli çalışmalar yaptınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel işlerinizi takip ediyoruz, güzel işler yapıyorsunuz. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.