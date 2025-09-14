Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den CHP'ye Kayyum Atanmasına Karşı Çıkan Açıklamalar - Son Dakika
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den CHP'ye Kayyum Atanmasına Karşı Çıkan Açıklamalar

14.09.2025 18:17
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP'ye mahkeme kararıyla kayyum atanmasına karşı çıkarak, bu tür uygulamaların demokrasimize zarar vereceğini ve halkın iradesinin önemini vurguladı. Tutdere, Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılan mitingin öncesinde yaptığı açıklamalarda, hukukun uygulanmasını ve adaletli bir karar beklediklerini belirtti.

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Cumhuriyetin en temel sütunu olan CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği CHP'ye mahkeme kararıyla bir kayyum atanmasını düşünmek bile istemiyorum. Bu ülkemiz için, demokrasimiz için doğru olmayacaktır" dedi.

Tutdere, CHP'nin Ankara Tandoğan Meydanı'nda, "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla düzenlenen mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi:

"Bugün Ankara'da bir başka güzel hava var. İnsanlarımızın, halkımızın ve milletimizin demokrasiye sahip çıkmasının bir göstergesi var burada. Türk milleti, bütün halkımız demokrasi için çok büyük bedeller ödedi. Bütün milletimizin ortak talebi hukuk devleti ve demokrasinin sonsuza kadar yaşamasıdır. Tabi son süreçlerde uygulanan hukuk dışı bir takım uygulamalar, seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumların atanması, seçilmiş il başkanları yerine kayyum atamaları… Bunları vatandaşımız kabul etmiyor. Demokrasilerde aslolan milletin iradesidir. Milletin seçtiği belediye başkanlarının, milletvekillerinin ünvanı, sıfatı ne olursa olsun onların, halk tarafından seçilenlerin günü vakti geldiğinde halk tarafından değerlendirmeleri, görevlerinden el çekmeleri gerekiyorsa halkın, milletin bunu yapmasıdır. Bugün Ankara'da Tandoğan Meydanı'ndaki bu miting, yeniden demokrasiyi, hukuku ve adaleti dillendirecek. Bütün milletimiz buradan çıkacak bu güzel talebi dillendirecek. Dileğimiz, umudumuz Türkiyemize demokrasi olsun, hukuk dışı uygulamalar son bulsun. Hepimizin beklentisi bu. İçerde tutuklu bulunan belediye başkanlarımızın da biran evvel özgürlüklerine kavuşmalarını hepimiz bekliyoruz. Bugünkü mitingte halkın talebi de bu olacaktır.

Cumhuriyetin en temel sütunu olan CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği CHP'ye mahkeme kararıyla bir kayyum atanmasını düşünmek bile istemiyorum. Bu ülkemiz için, demokrasimiz için doğru olmayacaktır. Bu kararı verecek insanların da bunu düşünerek hareket edeceklerini biliyorum. Bu tür uygulamaların millete bir faydası yok, halka bir faydası yok, ülkemize bir faydası yok. Ülkemize faydası olmayan işlerden de herkesin uzak durması lazım.

"Halkın beklentisi bu davanın reddedilmesidir"

Demokrasilerde siyasi partiler vazgeçilmez unsurdur. Dolayısıyla tüm siyasi partilerin demokratik bir zeminde mücadelesini vermesi, halka hizmet edecek politikalarını sağlayacak bir zeminin devam etmesi gerekiyor. Dileğimiz, umudumuz yarın mahkemeden adaletli bir kararın çıkmasıdır. Halkın beklentisi bu davanın reddedilmesidir. Ben de bir hukukçu olarak CHP'ye şu anda olası bir kayyum uygulamasının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun Türkiye'ye bir faydası yok."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.