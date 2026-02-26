Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Mesai Arkadaşlarıyla Bir Araya Geldi: "Kocaman Bir Aileyiz"

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iftar programında mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Tutdere, "Biz, Adıyaman Belediyesi olarak tüm çalışanlarıyla kocaman bir aileyiz. Kendini memleketine, çocuklarına, kadınlarına ve halkına adamış bir ekibiz. Bu ailenin gücü; birliğinden, beraberliğinden ve bu topraklara olan sadakatinden geliyor" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen geleneksel iftar programı yoğun katılıma sahne oldu. Tutdere'nin ev sahipliğindeki programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çok sayıda belediye personeli ve aileleri katıldı.

İftar saati öncesinde salondaki tüm masaları tek tek gezen Tutdere; çalışanlar, eşleri ve çocuklarıyla yakından ilgilendi. Personelin taleplerini dinleyen ve çocuklarla şakalaşan Tutdere, belediye hizmetlerinin mutfağında yer alan emekçilere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

İftarın açılmasının ardından kürsüye çıkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin her bir ferdiyle dev bir aile olduğunu vurguladı. Tutdere, şunları söyledi:

"Biz, Adıyaman Belediyesi olarak tüm çalışanlarıyla kocaman bir aileyiz. Kendini memleketine, çocuklarına, kadınlarına ve halkına adamış bir ekibiz. Bu ailenin gücü; birliğinden, beraberliğinden ve bu topraklara olan sadakatinden geliyor. Çok büyük acılar yaşadık ama hep beraber hem halkımızın hem de kentimizin geleceği için çok güzel işler yapıyoruz. Görevde olduğumuz yaklaşık 23 aylık süre zarfında Adıyaman'ımızın hem yer altını hem de yer üstünü toparlamak adına büyük bir özveriyle çalıştık. Sizler her gün sahadasınız; kiminiz sokakta, kiminiz gece yarılarında cadde başlarında memleket için emek veriyorsunuz. Bizler yan yana durdukça belediyemiz hak ettiği yere gelecek. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir ve halkı için çalışmaya devam edecektir."

Konuşmasını tüm personele teşekkür ederek sonlandıran Tutdere, "Bugüne kadar bu şehir için ortaya koyduğunuz tüm emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.