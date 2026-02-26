Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Mesai Arkadaşlarıyla Bir Araya Geldi: "Kocaman Bir Aileyiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Mesai Arkadaşlarıyla Bir Araya Geldi: "Kocaman Bir Aileyiz"

26.02.2026 11:34  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geleneksel iftar programında mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek, belediye çalışanlarının özverili emeklerini takdir etti. Tutdere, 'Biz, Adıyaman Belediyesi olarak tüm çalışanlarıyla kocaman bir aileyiz' dedi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iftar programında mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Tutdere, "Biz, Adıyaman Belediyesi olarak tüm çalışanlarıyla kocaman bir aileyiz. Kendini memleketine, çocuklarına, kadınlarına ve halkına adamış bir ekibiz. Bu ailenin gücü; birliğinden, beraberliğinden ve bu topraklara olan sadakatinden geliyor" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen geleneksel iftar programı yoğun katılıma sahne oldu. Tutdere'nin ev sahipliğindeki programa belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, çok sayıda belediye personeli ve aileleri katıldı.

İftar saati öncesinde salondaki tüm masaları tek tek gezen Tutdere; çalışanlar, eşleri ve çocuklarıyla yakından ilgilendi. Personelin taleplerini dinleyen ve çocuklarla şakalaşan Tutdere, belediye hizmetlerinin mutfağında yer alan emekçilere özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

İftarın açılmasının ardından kürsüye çıkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin her bir ferdiyle dev bir aile olduğunu vurguladı. Tutdere, şunları söyledi:

"Biz, Adıyaman Belediyesi olarak tüm çalışanlarıyla kocaman bir aileyiz. Kendini memleketine, çocuklarına, kadınlarına ve halkına adamış bir ekibiz. Bu ailenin gücü; birliğinden, beraberliğinden ve bu topraklara olan sadakatinden geliyor. Çok büyük acılar yaşadık ama hep beraber hem halkımızın hem de kentimizin geleceği için çok güzel işler yapıyoruz. Görevde olduğumuz yaklaşık 23 aylık süre zarfında Adıyaman'ımızın hem yer altını hem de yer üstünü toparlamak adına büyük bir özveriyle çalıştık. Sizler her gün sahadasınız; kiminiz sokakta, kiminiz gece yarılarında cadde başlarında memleket için emek veriyorsunuz. Bizler yan yana durdukça belediyemiz hak ettiği yere gelecek. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir ve halkı için çalışmaya devam edecektir."

Konuşmasını tüm personele teşekkür ederek sonlandıran Tutdere, "Bugüne kadar bu şehir için ortaya koyduğunuz tüm emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlik, Belediye, Politika, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Mesai Arkadaşlarıyla Bir Araya Geldi: 'Kocaman Bir Aileyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:48
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:29:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Mesai Arkadaşlarıyla Bir Araya Geldi: "Kocaman Bir Aileyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.