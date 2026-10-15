Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, tutuklu başkanların serbest bırakılmasını istedi

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(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde, "Belediye başkanlarının yeri halkın yanıdır" diyerek tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını istedi. Halk TV'ye kayyum atanmasına da tepki gösteren Tutdere, "Umudumuz, dileğimiz Halk TV'ye yapılan bu haksızlığın bir an evvel son bulması" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılacak TBB Başkan Vekili seçimi öncesinde ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Seçimin demokratik bir ortamda geçmesini dileyen Tutdere, şöyle konuştu:

"Tüm belediyelerin çatı kuruluşu olan Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimi var. Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarımız burada ve belediye başkanlarımız kendi başkan vekillerini seçecekler. Demokratik bir ortamda geçmesini diliyorum. Öncelikle bu seçimin Belediyeler Birliğimize, tüm belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii Vahap Başkanımızın tutuklanması, bir belediye başkanının tutuklanmış olması hukuk devletinde gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Biz hep söylüyoruz. Belediye başkanları halkın seçilmiş temsilcileridir. Halka hizmet için seçilmişlerdir. Belediye başkanlarının yeri halkın yanıdır. Halka hizmettir, hizmet makamıdır belediyeler."

"BU HAKSIZLIĞIN BİR AN EVVEL GİDERİLMESİ ÇAĞRIMIZDIR"

Tutdere, tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Şu anda tüm Mersin halkı, tüm Türkiye kamuoyu, Vahap Başkanımızın ve diğer belediye başkanlarımızın tutuklanmasının çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Benim bir hukukçu olarak buradan sizin aracılığınızla da beklentim, çağrım bu haksızlığın bir an evvel giderilmesi, tutukluluğun ortadan kaldırılması, belediye başkanlarının serbest bırakılmasıdır. Tutuklama bir tedbirdir. Tedbir olan bu uygulamanın sona erdirilmesiyle belediye başkanlarının salıverilmesi tüm kamuoyunun beklentisidir. Bizim de beklentimizdir.

Bugün Belediyeler Birliği'nde biraz sonra seçim başlayacak. Dileğimiz, umudumuz demokratik bir şekilde kazasız belasız bir seçimin olmasıdır. Ben Belediyeler Birliği encümen üyesi olarak bugüne kadar hem Vahap Başkan'la hem de önceki diğer başkanlarımızla güzel çalışmalar yaptık. İnşallah bundan sonra da seçilecek başkanla, Ayşe Başkan'la aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürürüz. Bizim beklentimiz, umudumuz bu."

"HALK TV'NİN ADIYAMAN'IN SESİNİ DUYURMA KONUSUNDAKİ HABERCİLİĞİNİN ŞAHİDİYİM"

Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Tutdere, şöyle konuştu:

"Demokratik bir ülkede, bir hukuk devletinde tabii ki Anayasamızın da güvence altına aldığı basın hürriyeti, halkın haber alma hakkı tüm yasalarla güvence altına alınmıştır. Dün sabah Halk TV'ye kayyum atanmış olması hukukta yeri olmayan bir uygulama. Deprem şehrinin bir belediye başkanı olarak Halk TV'nin deprem sonrasında Adıyaman'ın sesini duyurma konusunda ve Adıyaman'daki vatandaşların gerekli yardımlara ulaşması konusunda ortaya koyduğu yayıncılığın, haberciliğin şahidi olan birisiyim.

Tabii ki eleştiri olabilir, yanlış yapanlar olabilir, basın camiasının içinde de hukuk dışı işlere bulaşmış olanlar olabilir ama bunun çaresi medyayı, komple televizyonu kapatmak değil; işlem yapan gerçek şahıssa gerçek şahıslar, tüzel kişilikse tüzel kişilik hakkında işlem yapmaktır. Tümden ekranları karartmak Türkiye'miz için, ülkemizin birliği, kardeşliği için doğru olmamıştır. Öyle inanıyorum ki bu haksız uygulama da bir an evvel son bulur ve vatandaşlarımız, izleyiciler kendi kanallarıyla buluşurlar."

"BU KANALLARIN AÇIK TUTULMASI LAZIM"

Vatandaşların haber alma hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuçta vatandaş istediği kanalı, güvendiği, sevdiği kanalı izleyebiliyor. İzleme hakkı var. Bu da vatandaşın anayasal hakkı. Çünkü vatandaşın, kamuoyunun haber alma, bilgi alma hakkı var. Dolayısıyla bu hakkın korunması gerekiyor. Bu, demokrasinin aslında olmazsa olmaz şartlarından birisidir. Bu kanalların açık tutulması lazım. Demokratik kanallar açık kalırsa vatandaşlar kendi sesini duyuracak, kendi haklarını duyuracak, siyasi mecralar dışında özellikle özgür ve tarafsız bir basın olmasını isterler. Bu, demokrasilerde olması gereken bir şey. Umudumuz, dileğimiz Halk TV'ye yapılan bu haksızlığın bir an evvel son bulması ve vatandaşların haber alma hakkının önündeki engellerin kaldırılarak Halk TV hakkındaki bu uygulamanın son bulmasıdır."