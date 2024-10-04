Adıyaman Belediyesi, 1 Ayda 120 Okulu Temizledi

Güncel

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki okullarda yürüttükleri temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, haftada 30 okulun genel temizliğini gerçekleştirerek, bir ayda toplam 120 okulu temizledi.

Bu hafta ekipler, Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu Lisesi ve Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınıflardan lavabolara, koridorlardan bahçelere kadar detaylı temizlik gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, eğitim öğretim yılı başlamadan önce temizlik personeli yetersiz olan okullara öncelik verdiklerini belirterek, çalışmaları 70 personel ve 6 araçla sürdürdüklerini dile getirdi. Batur, "Öğrencilerimizin daha hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için sabahın ilk saatlerinde okullarımızı temizliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'nin de bu konuda hassasiyeti büyük. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Adıyaman'da okullarda temizlik çalışmamız devam ediyor. Öğrencilerimizin kirli ortamlarda okumaması için sabah erken saatlerde emekçilerimizle beraber gelip okullarımızın bütün temizliğini baştan sona yapıyoruz. Öğrencilerimizin, gençlerimizin daha temiz, hijyenik bir ortamda okumaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Personelimiz okul camlarını, sıraları başta olmak üzere okulun tamamında bir temizlik yapıyor. Yerleri, lavaboları, her yeri, öğrencimizin eli nereye değiyorsa orayı temizliyoruz" diye konuştu.