Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat Depremlerinde Hayatı Kaybeden Vatandaşların İsmini Dijital Albümle Ölümsüzleştiriyor
Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat Depremlerinde Hayatı Kaybeden Vatandaşların İsmini Dijital Albümle Ölümsüzleştiriyor

30.01.2026 16:55  Güncelleme: 18:58
Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla "Deprem Şehitleri Dijital Albümü" projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle inşaatına başladığımız Deprem Şehitliği Anıtı’nda, bu dijital albümü halkımızın erişimine açacağız. Amacımız, yitirdiğimiz canların yaşam öykülerini ve bizlere bıraktıkları değerleri gelecek nesillere en doğru ve kalıcı şekilde aktarmaktır" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından tanıtılan proje kapsamında oluşturulan 6subat.adiyaman.bel.tr adresi üzerinden, depremde hayatını kaybeden vatandaşların fotoğrafları ve yaşam öyküleri aileleri tarafından dijital ortama yüklenebilecek. Projeyle depremde yitirilen canların hatıralarının kalıcı bir dijital hafızada korunması amaçlanıyor. Başkan Tutdere, projeye kişisel katkı da sunarak, depremde yaşamını yitiren yeğeni ve ailesine ait fotoğrafları platforma yükledi.

Deprem Şehitliği Anıtı inşa ediliyor

Projenin manevi değerine vurgu yaparak kendisinin de bir depremzede yakını olduğunu belirten Tutdere, "Kıymetli hemşehrilerim, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne sayılı günler kala; yitirdiğimiz annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin ve bu toprakların öz evlatlarının hatıralarına sahip çıkmak adına yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, oluşturduğumuz web sayfasına kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını yükleyerek bu dijital hafızanın bir parçası olacaklar. Ben de 6 Şubat depremlerinde kaybettiğim yeğenim Eda, onun çocuğu ve eşinin fotoğraflarını bu dijital albüme ekleyerek hatıralarını sisteme kaydettim" diye konuştu.

Dijital albüm projesinin yanı sıra kentte oluşturulan fiziki anma alanlarına ilişkin de bilgi veren Tutdere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sergilenen güçlü dayanışma sonucunda büyük bir Deprem Şehitliği Anıtı'nın inşaatına başlandığını müjdeledi. Yapımı devam eden anıtın, dijital albümle entegre edilerek ziyaretçilere teknolojik ve kalıcı bir anma deneyimi sunacağını belirten Tutdere, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle inşaatına başladığımız Deprem Şehitliği Anıtı'nda, bu dijital albümü halkımızın erişimine açacağız. Amacımız, yitirdiğimiz canların yaşam öykülerini ve bizlere bıraktıkları değerleri gelecek nesillere en doğru ve kalıcı şekilde aktarmaktır. Bu vesileyle, 6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

