Adıyaman Genelinde Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Sürüyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde bu hafta da altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürdü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de tüm saha çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Hava koşullarının elverişli olması dolayısıyla sahadaki faaliyetlerine hız veren Adıyaman Belediyesi ekipleri, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yeni hat döşeme ve ana bağlantı işlemlerine devam etti. Çarşı merkezinde gece çalışmaları da gerçekleştirildi. Park ve yeşil alanlarda ise genel bakım ve tadilat çalışmaları yürütüldü.

Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan çalışmalarda içme suyu şebekesinin güçlendirilmesi, yağmur suyu akışının daha sağlıklı şekilde yönlendirilmesi ve kanalizasyon altyapısının iyileştirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda hem mevcut hatlarda bakım ve yenileme yapıldı hem de ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni hatlar oluşturuldu.

Çarşı merkezinde Gölbaşı Caddesi, Sağlık Ocağı Caddesi, Atatürk Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesinde yoğun bir şekilde içme suyu yeni hat üretimi gerçekleştirildi. Sümerevler Mahallesi 17119 Sokak ile Sümer Sokak'ta yeni kanalizasyon hatları döşendi.

Kapatılan bütün alanlarda asfalt serimi ve yama çalışması yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ve yama ekipleri, finişer aracı ve yama robotu kullanarak bozuk zeminleri onardı. Kazı ve altyapı işlemleri tamamlanan bölgelerde asfalt serimi yapılırken, ihtiyaç duyulan alanlarda yama çalışmalarıyla yol konforu artırıldı. Bu kapsamda Yeni Sanayi Mahallesi Haydar Efendi Caddesi, Petrol Caddesi Altgeçit, Sümerevler Mahallesi Turgut Özal Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi 2543 Sokak'ta finişer ile asfalt serimi, asfalt robotu ile yama çalışmaları sürdürüldü. Çarşı merkezinde gece çalışması yapılan ve içme suyu hattı döşenen tüm sokaklarda da yama çalışmalarına devam edildi.

Park ve yeşil alanlarda genel bakım ve yenileme

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda genel bakım, budama, yenileme ve tadilat çalışmalarını hafta boyunca sürdürdü.

Sahada yürütülen içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, asfalt ve park-bahçe çalışmalarını yerinde inceleyen Tutdere, her noktada ilgili müdürlük ekiplerinden detaylı bilgi aldı ve sürecin aksamadan ilerlemesini sağladı.