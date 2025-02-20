Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu Geleneksel Sohbet Toplantıları'nda Sahne Aldı

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle düzenlenen "Geleneksel Sohbet Toplantıları" etkinliğinde sahne aldı.

Şanlıurfa'da kültürel mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Geleneksel Sohbet Toplantıları" etkinliği, geleneksel müzik kültürünün birleştiği görsel bir şölene dönüştü. Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu, sahnede sergilediği performansla Adıyaman'ın Harfane geleneğini ve müzik kültürünü yansıttı.

Gece sonunda yapılan konuşmalarda, 6 Şubat Depremleri'nde Adıyaman ve Şanlıurfa halkları arasında kurulan güçlü yardımlaşma ve dayanışma bağlarına vurgu yapıldı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Şanlıurfa'nın Adıyaman'a yaptığı yardımları anlattı. Tırpan, "Enkazdan çıktığımızda bize su uzatan birinin eline dokunduğumuzda 'Nerelisin' diye sorduk. 'Urfalıyım' cevabını aldık. O zor günlerde bize el uzatanların çoğu aynı şekilde 'Urfalıyım' diyordu. Şanlıurfa, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin simgesi oldu. Hepinizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.