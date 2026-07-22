Adıyaman'da gençlere ücretsiz konservatuvar hazırlık kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da gençlere ücretsiz konservatuvar hazırlık kursu

22.07.2026 14:08  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı, yaz dönemi kurslarının yanı sıra üniversitelerin konservatuvarları ile güzel sanatlar liselerinin özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık eğitimlerini sürdürüyor. Program kapsamında müzik alanında kariyer hedefleyen adaylara birebir eğitim desteği veriliyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı, yaz dönemi kurslarının yanı sıra üniversitelerin konservatuvarları ile güzel sanatlar liselerinin özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık eğitimlerini sürdürüyor. Program kapsamında müzik alanında kariyer hedefleyen adaylara birebir eğitim desteği veriliyor.

Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, adaylar özel yetenek sınavlarına kapsamlı şekilde hazırlanıyor. Koro ve enstrüman çalışmalarının yanı sıra işitme, ses eğitimi, teknik yeterlilik, çalgı performansı ve sahne hakimiyetine yönelik uygulamalı dersler veriliyor.

Konservatuvar Müzik Öğretmeni Nesrin Aslancan rehberliğinde yürütülen çalışmalarla öğrencilerin hem teknik becerilerinin hem de özgüvenlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNE ULAŞMALARI İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Sanata ilgi duyan gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye olarak yalnızca kentin fiziki gelişimine değil, gençlerin eğitim ve kültür alanındaki geleceğine de yatırım yaptıklarını söyledi. Tutdere, "Sanata ilgi duyan gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediye Konservatuvarı'mızda verilen birebir eğitimlerle öğrencilerimizi özel yetenek sınavlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Her gencimizin potansiyeline inanıyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kültür ve sanatı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, Adıyaman'da yetenekli gençlerimizin önünü açacak projeleri kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"HEM SOSYAL HEM DE EĞİTİM AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS"

Ağustos ayında yapılacak özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerden Ali Mert Çekim ise haftada iki gün bire bir eğitim aldığını belirterek, "Konservatuvar sınavlarına hazırlanıyorum ve bu kapsamda Adıyaman Belediyesi'nin ücretsiz hazırlık kurslarına başvurdum. Haftada iki gün yoğun bir tempoyla çalışıyoruz; bir gün işitme ve duyuş sınavına, diğer gün ise bağlama branşındaki çalgı eğitimi sınavına hazırlanıyorum. Sunulan bu imkan hem sosyal gelişimimiz hem de eğitim kalitemiz açısından bize çok iyi geldi. Desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GEÇEN YIL ÖĞRENCİLERİMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRDIK"

Konservatuvar Müzik Öğretmeni Nesrin Aslancan da geçen yıl hazırlık sürecinden geçen öğrencilerin istedikleri müzik kurumlarına yerleştiğini hatırlatarak, bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Aslancan, "Geçen yıl eğitim vererek sınavlara hazırladığımız öğrencilerimizi hedefledikleri müzik kurumlarına yerleştirdik. Bu yıl da aynı kararlılıkla sesten ve çalgıdan sınava girecek öğrencilerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız bu değerli kültürü yeni nesillere eksiksiz aktarabilmek. Bizlere her zaman maddi ve manevi destek sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz hak ettikleri güzel yerlere gelecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Eğitim Desteği, Belediye, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da gençlere ücretsiz konservatuvar hazırlık kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar
Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi Tarlada beyin kanaması geçiren 3 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Oğuzhan Uğur’un gönderildiği cezaevi belli oldu Oğuzhan Uğur'un gönderildiği cezaevi belli oldu
Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada
Market çalışanı kadını raflara savurdu Market çalışanı kadını raflara savurdu

14:28
AK Parti’den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel’e tavsiyede bulundu
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu
13:53
İHA’ların vurduğu bölgeden yeni görüntü Zelenski’den açıklama var
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:53
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 15:08:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Adıyaman'da gençlere ücretsiz konservatuvar hazırlık kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.