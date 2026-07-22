Adıyaman'da gençlere ücretsiz konservatuvar hazırlık kursu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı, yaz dönemi kurslarının yanı sıra üniversitelerin konservatuvarları ile güzel sanatlar liselerinin özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık eğitimlerini sürdürüyor. Program kapsamında müzik alanında kariyer hedefleyen adaylara birebir eğitim desteği veriliyor.

Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, adaylar özel yetenek sınavlarına kapsamlı şekilde hazırlanıyor. Koro ve enstrüman çalışmalarının yanı sıra işitme, ses eğitimi, teknik yeterlilik, çalgı performansı ve sahne hakimiyetine yönelik uygulamalı dersler veriliyor.

Konservatuvar Müzik Öğretmeni Nesrin Aslancan rehberliğinde yürütülen çalışmalarla öğrencilerin hem teknik becerilerinin hem de özgüvenlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNE ULAŞMALARI İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Sanata ilgi duyan gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye olarak yalnızca kentin fiziki gelişimine değil, gençlerin eğitim ve kültür alanındaki geleceğine de yatırım yaptıklarını söyledi. Tutdere, "Sanata ilgi duyan gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediye Konservatuvarı'mızda verilen birebir eğitimlerle öğrencilerimizi özel yetenek sınavlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Her gencimizin potansiyeline inanıyor, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kültür ve sanatı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor, Adıyaman'da yetenekli gençlerimizin önünü açacak projeleri kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"HEM SOSYAL HEM DE EĞİTİM AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS"

Ağustos ayında yapılacak özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerden Ali Mert Çekim ise haftada iki gün bire bir eğitim aldığını belirterek, "Konservatuvar sınavlarına hazırlanıyorum ve bu kapsamda Adıyaman Belediyesi'nin ücretsiz hazırlık kurslarına başvurdum. Haftada iki gün yoğun bir tempoyla çalışıyoruz; bir gün işitme ve duyuş sınavına, diğer gün ise bağlama branşındaki çalgı eğitimi sınavına hazırlanıyorum. Sunulan bu imkan hem sosyal gelişimimiz hem de eğitim kalitemiz açısından bize çok iyi geldi. Desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GEÇEN YIL ÖĞRENCİLERİMİZİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRDIK"

Konservatuvar Müzik Öğretmeni Nesrin Aslancan da geçen yıl hazırlık sürecinden geçen öğrencilerin istedikleri müzik kurumlarına yerleştiğini hatırlatarak, bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Aslancan, "Geçen yıl eğitim vererek sınavlara hazırladığımız öğrencilerimizi hedefledikleri müzik kurumlarına yerleştirdik. Bu yıl da aynı kararlılıkla sesten ve çalgıdan sınava girecek öğrencilerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız bu değerli kültürü yeni nesillere eksiksiz aktarabilmek. Bizlere her zaman maddi ve manevi destek sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz hak ettikleri güzel yerlere gelecekler" ifadelerini kullandı.