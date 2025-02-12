Adıyaman Belediyesi'nden Emekçilere İyi Haber: Taban Ücretler Artırıldı

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, iştiraklerinden Yörem şirketinde çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Belediye-İş Sendikası ile yapılan sözleşmede taban ücretler yüzde 55,31 oranında artırılarak en düşük işçi maaşı 43 bin 250 TL oldu.

Adıyaman Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşmede, işçilerin taban ücreti 837 TL'den bin 300 TL'ye yükseltildi. Yapılan düzenleme ile en düşük maaş temizlik işlerinde çalışan işçiler için 43 bin 250 TL olurken, evli ve iki çocuklu temizlik işçileri için bu rakam 46 bin 200 TL'ye çıktı.

Büro çalışanları için de önemli iyileştirmeler yapıldı. Bekar bir büro çalışanının en düşük maaşı 42 bin 250 TL olurken, evli ve iki çocuklu çalışanlar için en düşük maaş 45 bin 200 TL olarak belirlendi.

"İmkanlarımız çerçevesinde en yüksek iyileştirmeyi yaptık"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, imza töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak çalışanların alın terinin karşılığını vermeyi temel bir ilke olarak benimsediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm emekçilerimizin haklarına riayet ettik, bu doğrultuda bütçemiz ve imkanlarımız çerçevesinde en yüksek iyileştirmeyi yaptık" dedi.

"Adıyaman Belediyesi olarak her zaman emekçilerin yanındayız"

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı karşısında belediye olarak çalışanları koruyacak adımlar attıklarını dile getiren Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak her zaman emekçilerin yanındayız. Dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz, çalışanları ve meclisiyle büyük bir aile. Bu güçlü aile bağlarını daha da pekiştirerek Adıyaman'ı yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Başkan Tutdere, belediye yönetimi olarak Adıyaman'ın gelişimi ve halkın refahı için tüm emekçilerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.