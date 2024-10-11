Adıyaman Belediyesi'nden Kadınlara Yönelik Belgesel Atölyesi

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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, kadınlara yönelik belgesel atölyesi düzenliyor. Atölyede kapsamında çekilecek 6 Şubat Depremleri ile ilgili belgeselin galası ise 6 Şubat 2025'de yapılacak.

Atölyede kadınlar, belgesel senaryosu yazımı, röportaj teknikleri, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık kullanımı, kurgu ve montaj gibi belgesel yapımının tüm aşamalarına ilişkin eğitim alacak. Eğitimlerin ardından 6 Şubat Depremleri ile ilgili belgesel çekilecek ve 6 Şubat 2025'te gösterime sunulacak.

Başvurular, Adıyaman Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nde (AKEM) alınacak ve seçmeler, 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 16.00-18.00 arasında yine AKEM binasında yapılacak.

"Kadınların gözünden bir belgeselle tarihe not düşülecek"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu atölyeyle kadınların yaratıcılığını desteklerken, şehrimizin yaşadığı büyük acılara dair kalıcı bir eser bırakacağız. 6 Şubat Depremleri, kadınların gözünden bir belgeselle tarihe not düşülecek" dedi.