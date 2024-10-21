Adıyaman Belediyesi'nden Moral Etkinlikleri: 8 Ücretsiz Konser - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Moral Etkinlikleri: 8 Ücretsiz Konser

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Adıyaman Belediyesi, depremden etkilenen halkın moralini artırmak için son 6 ayda yerel ve ulusal sanatçıların katılımıyla 8 konser düzenledi. Sanatçılar, dayanışma göstererek bu konserlerden ücret talep etmediler.

21.10.2024 17:25  Güncelleme: 18:12
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, depremde ağır yıkım yaşayan halkın moralini düzeltmek ve kültürel hayatı canlandırmak amacıyla son 6 ayda yerel ve ulusal sanatçıların katıldığı 8 konser düzenledi. Konserde sahne alan sanatçılar ücret talep etmedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği 6 aydan bu yana Adıyaman Belediyesi, yerel ve ulusal çapta tanınan sanatçıların sahne aldığı 8 konser düzenledi. Konserlerde Buray, Nurettin Rençber, Pinhani ve Erdal Erzincan gibi sanatçılar ücret talep etmeden sahne aldı.

"Etkinliklerimize hız kesmeden, ara vermeden devam edeceğiz"

14 Ekim'de düzenlenen Erdal Erzincan konserinde konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sanatçıların dayanışma örneği göstererek hiçbir konserden ücret talep etmediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bugün Adıyaman bir başka güzeldi. Bugüne kadar bu sahnede yer alan bütün sanatçılarımız, bir kuruş para almadan sadece ve sadece Adıyaman için geldiler, dayanışma için geldiler. Bugün de aynı duyguyla aramızda Erdal Erzincan var. Erdal Bey halkın sanatçısı, sizin sanatçınız. Ona teşekkür ediyorum, sağ olsun. Biz Adıyaman Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimize hız kesmeden, ara vermeden devam edeceğiz. Çünkü bu topraklar, kültürün, müziğin, sanatın, edebiyatın ve medeniyetin topraklarıdır. Bu toprakların evlatları türkülerle teselli bulur, halaylarla omuz omuza geleceğe köprü kurar, umut kurar."

Deprem sonrasında şehirde hakim olan yas havasını kırmak için bu tür moral etkinliklerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, davetlerini kırmadan gelen sanatçılara gösterdikleri dayanışma örneği için teşekkür etti.

"Gönüllü olarak buradayız"

20 Eylül'de gerçekleşen Pinhani konserinde, grup solisti Sinan Kaynakçı da sahneden anlamlı bir mesaj verdi. Kaynakçı, "Bizim sizlerin yaşadıklarını tam olarak anlamamız mümkün değil. Ama ne olursa olsun geldik. Adıyaman Belediyesi bizden konser vermemizi istediğinde para almamamız gerektiğini düşündük. Çünkü halkın birçok acil ihtiyacı varken konsere para harcamanın zamanı değildi. Ama bir yandan da sanatla moral bulmanın önemi büyük. Bu yüzden gönüllü olarak buradayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Moral Etkinlikleri: 8 Ücretsiz Konser - Son Dakika

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