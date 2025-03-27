Adıyaman Belediyesi'nden Yaz Aylarında Tozlanmaya Karşı Önemli Adımlar - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Yaz Aylarında Tozlanmaya Karşı Önemli Adımlar

Adıyaman Belediyesi, yaz aylarında artan tozlanmanın önüne geçmek için temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 11 araçla cadde ve sokakların düzenli olarak yıkanacağını belirtti.

27.03.2025 14:39
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında artan tozlanmadan olumsuz etkilenmemesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki yıkama ve sulama çalışmalarını hızlandırdı.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ekip ve araç sayısının artırarak, kent genelinde daha etkin bir temizlik ve tozla mücadele süreci başlattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Adıyaman Belediyesi'nin tüm birimleriyle olduğu gibi, bu alanda da vatandaşlara aralıksız hizmet sunduğunu vurguladı.

Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak yaz aylarında artan tozlanmaya karşı gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda, 11 aracımızla caddelerimizi ve sokaklarımızı düzenli olarak yıkayacak, aynı zamanda ıslak tutarak toz oluşumunun önüne geçeceğiz. Altyapı ve diğer inşaat çalışmalarından kaynaklanan tozlanmalara karşı da tüm ekiplerimiz 24 saat görev başında olacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için sahada yer almaya devam edecektir. Adıyaman'a hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyor, bu süreçte özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi'nden Yaz Aylarında Tozlanmaya Karşı Önemli Adımlar - Son Dakika

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