Adıyaman Belediyesi'nin "Perre Çocuk ve Kent Bienali" Projesine Uluslararası Ödül

28.04.2026 15:34  Güncelleme: 16:13
Adıyaman Belediyesi’nin Şehir Dedektifi iş birliğiyle yürüttüğü çocuk odaklı kent çalışmaları, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. İKSV’nin Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında desteklenen “Perre Çocuk ve Kent Bienali” projesi, Altın Küp Ödülleri Türkiye programında ödüle layık görüldü.

Adıyaman Belediyesi, Şehir Dedektifi iş birliğiyle hayata geçirilen "Perre Çocuk ve Kent Bienali" projesiyle, Uluslararası Mimarlar Birliği Çocuk ve Mimarlık Çalışma Programı tarafından yürütülen Altın Küp Ödülleri'nin Türkiye programında "Kurum Ödülü" almaya hak kazandı. Belediye, mayıs ayında yapılacak dünya seçkisinde Türkiye'yi temsil edecek.

6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kentle, kültürel mirasla ve kamusal alanlarla yeniden güçlü bağlar kurmasını amaçlayan çalışma; tasarım, mimarlık ve sanat atölyeleriyle çocukların kente ilişkin hayallerini görünür kıldı.

Çocuklar, kentin geleceğine fikirleriyle katıldı

Program kapsamında tasarım, mimarlık ve sanat atölyeleriyle 500'e yakın çocuğa ulaşıldı. Avrupa Birliği Ortaklaşa Programı kapsamında düzenlenen Perre Çocuk ve Kent Bienali ile ise 3 binin üzerinde kişiyle buluşuldu.

Çocukların kent hakkını, kamusal alanlara dair beklentilerini ve afet sonrası iyileşme sürecindeki ihtiyaçlarını merkeze alan çalışma, Adıyaman'ın yeniden inşa sürecine çocukların gözünden katkı sunması bakımından önemli bir örnek oluşturdu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Altın Küp Ödülleri kapsamında elde edilen başarının, deprem sonrası çocukların kente katılımını esas alan çalışmaların önemli bir sonucu olduğunu belirtti. Tutdere konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızın hayallerini kentimizin geleceğine taşıyoruz"

"6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ı yalnızca binalarıyla, yollarıyla ve parklarıyla değil; çocuklarımızın hayalleriyle, gençlerimizin umuduyla ve halkımızın ortak aklıyla yeniden ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla, Şehir Dedektifi iş birliğiyle yürüttüğümüz çocuk odaklı kent çalışmalarının Altın Küp Ödülleri Türkiye programında Kurum Ödülü'ne layık görülmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Adıyaman'ımızın, çocukların kendini güvende, mutlu ve ait hissettiği ölçüde gerçek anlamda iyileşeceğine inanıyoruz. Bu inançla çocuklarımızın sözünü, hayalini ve emeğini kentimizin geleceğine taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

