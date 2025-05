Adıyaman Belediyesi, Olası Afetlere Karşı Arama-Kurtarma Ekibi Kurdu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde 27 kişilik arama-kurtarma ekibi kurdu. 25 erkek ve iki kadın personelden oluşan ekip, eğitim sürecinin ardından ilk saha tatbikatını başarıyla tamamladı.

Adıyaman Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 27 kişilik arama-kurtarma ekibi, ilk tatbikatını yaptı. Tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da destek verdi.

Gerçeğe yakın senaryo üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler yıkılmış bir bina enkazındaki yaralılara ulaşmak için zamana karşı yarıştı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda profesyonel ekipmanlar kullanılarak kurtarma müdahaleleri gerçekleştirildi. Tatbikat boyunca ekiplerin koordinasyon, iletişim ve sahadaki müdahale becerileri değerlendirildi.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Her an yaşanabilecek bir afete karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bugünkü tatbikat, sahadaki reflekslerimizi geliştirmek ve eksiklerimizi görmek açısından oldukça kıymetliydi. AFAD ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu çalışmalarla, halkımızın can güvenliğini en üst seviyede sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Afetlere dirençli bir kent inşa etmek önceliğimiz"

Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulmasıyla kurumsal kapasitenin artıldığını belirten Tutdere, "Bu tür tatbikatları düzenli hale getirerek hem ekiplerimizi dinamik tutacağız hem de vatandaşlarımıza güven vereceğiz. Çünkü biz, her canı bir emanet olarak görüyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak afetlere karşı dirençli bir şehir inşa etme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.