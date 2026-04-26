Adıyaman Belediyesi Üretiyor… 14 Bin 285 Deste Sebze Vatandaşın Sofrasına Ulaştı

26.04.2026 11:40  Güncelleme: 12:05
Adıyaman Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği sebze üretim merkezinde altı aylık dönemde 14 bin 285 deste sebze ve yeşillik vatandaşlara uygun fiyatlarla ulaştırıldı.

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların taze, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği sebze üretim merkeziyle sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşların bütçesine katkı sunmayı hedefleyen üretim merkezinde sonbahar ve kış dönemi boyunca marul, yeşil soğan, maydanoz, ıspanak, turp yaprağı, tere ve roka gibi ürünler vatandaşlara uygun fiyatlarla sunuldu. Böylece hem yerel üretim desteklendi hem de vatandaşların kaliteli ve taze ürüne daha ekonomik koşullarda ulaşması sağlandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda kurulan üretim merkezinde, ilk tohumun toprakla buluştuğu 15 Ekim'den bu yana 14 bin 285 deste sebze ve yeşillik satışı gerçekleştirildi.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tutdere, sebze üretim merkezinin hem üretime hem de vatandaşın alım gücüne katkı sunduğunu belirtti. Tutdere, şunları söyledi:

"Dayanışma ekonomisini büyütüyoruz"

"Vatandaşlarımızın sağlıklı, taze ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Bu üretim merkeziyle hem kadın kooperatiflerimizi destekliyor hem de hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunuyoruz. Yerel üretimi teşvik ederek, emek temelli dayanışmayı büyütüyor; Adıyaman'da sosyal belediyeciliğin güçlü örneklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Üretim merkezinde ilerleyen günlerde domates, patlıcan ve yeşil biber gibi yazlık sebzelerin de toprakla buluşturulacağını bildirildi.

Kaynak: ANKA

