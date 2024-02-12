Adıyaman Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Adıyaman Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarıyla sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla asfalt serimi, yama çalışmaları ve kaldırım düzenlemeleri yapıyor. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kenti daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

12.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:24
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Adıyaman Belediyesi, kentte yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zarar gören yolların onarımı, asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla sürüş güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlıyor.

Bu kapsamda yayaların da daha güvenli hareket edebilmesine olanak sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde kaldırım düzenlemeleri de yapılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kenti daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü, şehri yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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