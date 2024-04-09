Adıyaman'da 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları başladı
ADIYAMAN - Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. Yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası Adıyaman'da düzenlenen etkinliklerle kutlanılmaya başlandı.
10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. Yıl dönümü nedeniyle Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Valilik Bahçesinde yer alan Atatürk Büstüne çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren Emniyet Müdürlüğü çelengini Atatürk büstüne koydu.
Çelenk sunum töreninin ardından İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve beraberindeki emniyet mensupları Vali Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Müdür Dağdeviren, Türk Bayrağının yer aldığı tabloyu Vali Varol'a hediye etti.
Yapılan ziyaretin ardından kentte bulunan bir alışveriş merkezinde polis ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Su Altı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı bilgilendirme faaliyetlerinde vatandaşlar suça ve suçlulara karşı yapmaları gerekenleri anlattı.
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