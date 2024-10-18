Adıyaman'da 11 Yaşındaki Çocuğa Makam Devir Teslim Edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da 11 Yaşındaki Çocuğa Makam Devir Teslim Edildi

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Adıyaman'da Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Adıyaman Senin' projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinde ailesini kaybeden 11 yaşındaki Muhammed Ali Durmuş'a makamını devretti. Muhammed Ali, mahallesine çocuk parkı ve kütüphane yapılması talimatını verdi.

18.10.2024 12:36  Güncelleme: 13:51
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Senin" projesi kapsamında makamını 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybeden 11 yaşındaki Muhammed Ali Durmuş'a devretti. Muhammed Ali, mahallesine çocuk parkı ve oyun alanı yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Tutdere, çocukların ve kadınların kentin yönetiminde daha fazla rol oynamaları için "Adıyaman Senin" isimli projeyi başlattı. Tutdere, proje kapsamında her ay kendisini ziyaret eden çocukları makam koltuğuna oturarak bütün taleplerinin yerine getirileceğini söyledi. Bu kapsamda ilk olarak 6 Şubat depreminde anne ve babasını kaybeden 11 yaşındaki Muhammed Ali Durmuş makamı devraldı.

Muhammed Ali Durmuş, ilk olarak yaşadığı mahallesine çocuk parkı yapılması talimatını vererek; "Çocuklar için top oynayacak bir alan, park olsun yeter. Bu parkın Bahçelievler Mahallesi'ne yapılmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda kütüphane de olmasını istiyorum" dedi.

Başkan Tutdere,  "Adıyaman Senin" projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kentimizi yeniden ayağa kaldıracak, herkesin mutlu yaşayacağı bir kent haline getireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan bir yer haline getireceğiz. Bundan sonra Adıyaman Belediyesi olarak her ay düzenli bir halde çocuklarımızı ağırlayacağız. Makamımızı onlara vereceğiz, talep ve düşüncelerini kayda alacağız. Bu şekilde çocuklarımızı da kentin yönetiminde söz sahibi yapacağız. Çocuklarımız ve kadınlarımızda söz sahibi olursa çoğulcu bir yönetim anlayışıyla yönetmek daha güzel olacak. Bugün ilk misafirimiz Muhammed Ali ile süreci beraber yürüteceğiz."

Ziyaret sonrası konuşulan konuları not alan Başkan Tutdere, ilgili birimlere park ve kütüphane yapılması konusunda çalışmalara başlanması talimatını verdi. Çocuklarla vedalaşan Başkan Tutdere ziyarete gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: ANKA

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