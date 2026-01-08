Adıyaman'da 2025 Yılında 2 Bin 90 Nikah Kıyıldı - Son Dakika
Adıyaman'da 2025 Yılında 2 Bin 90 Nikah Kıyıldı

08.01.2026 12:27  Güncelleme: 13:23
Adıyaman Belediyesi Evlendirme Dairesi verilerine göre, 2025 yılında kent merkezinde toplam 2 bin 90 nikah kıyıldı. Bu, 2024 yılına göre 21 nikah azalma gösterdi. Yabancı uyruklu evliliklerde de düşüş yaşandı.

Adıyaman'da 2025 yılında 2 bin 90 nikah kıyıldı. Bu rakam, 2024 yılında kaydedilen 2 bin 111 nikaha göre 21 nikahlık bir azalmaya işaret etti. Aynı rapora göre, yabancı uyruklu evliliklerde de düşüş yaşandı. 2025 yılında yabancı evlilik sayısı 118 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılında kıyılan nikahların bin 972'si yerli çiftler, 118'i ise yabancı uyruklu çiftler arasında gerçekleşti. Nikah törenlerinin 732'si düğün salonları ve özel mekanlarda, bin 358'i ise Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu'nda yapıldı.

Vatandaşların talebi doğrultusunda nikah törenlerine katılmayı sürdüren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 2025 yılında da 54 çiftin nikahını kıydı.

Rapora göre, geçen yıl Adıyaman'da 41 yabancı gelin ve 9 yabancı damat nikah masasına oturdu. Her iki tarafın da yabancı uyruklu olduğu evlilik sayısı ise 68 olarak kaydedildi.

Nikah sayılarında mevsimsel farklılıklar da dikkati çekti. Evlenme oranlarının en düşük olduğu ay mart, en yüksek olduğu ay ise temmuz oldu.

Mart ayında 61 nikah kıyılırken, temmuz ayında bu sayı 247'ye ulaştı. Yaz aylarının evlenme oranları üzerindeki belirleyici etkisi 2025 verilerine de yansıdı.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Adıyaman, Evlilik, Güncel, Son Dakika

