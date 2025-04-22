Adıyaman'da 23 Nisan Coşkusu: Başkan Tutdere Çocuklarla Bir Araya Geldi

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi. Tutdere, "Bugün hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum. Çünkü çok sevdiğimiz çocuklarımızla beraberiz, onların bayramını kutluyoruz. Sevinçlerini paylaşmak, gösterilerine tanıklık etmek dünyanın en güzel duygusu" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde çocuklarla buluştu. Gün boyu süren programlarda çocukların bayram sevincine ortak olan Tutdere'nin ilk durağı, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi oldu. Burada çocuklarla bir araya gelen Başkan Tutdere, onlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.

"Çok sevdiğimiz çocuklarımızla beraberiz"

Çocukların sevincine ortak olmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Tutdere, "Bugün hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum. Çünkü çok sevdiğimiz çocuklarımızla beraberiz, onların bayramını kutluyoruz. Sevinçlerini paylaşmak, gösterilerine tanıklık etmek dünyanın en güzel duygusu" dedi.

Başkan Tutdere, Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin çocukları tarafından hazırlanan gösterileri izledi. Ardından çocuklarla birlikte üzerinde ay yıldız bulunan 23 Nisan pastasını kesti.

Etkinlikler gün boyunca devam etti

Tutdere'nin bir sonraki durağı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu ve Yeni Mahalle'deki Özel Dahi Çocuk Anaokulu oldu. Okul bahçelerinde düzenlenen etkinliklerde çocukların bayram coşkusuna eşlik eden Tutdere, çeşitli hediyeler dağıttı, uçurtma uçurdu. Etkinliklerde çocuklar tarafından sahnelenen gösteriler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Belediye personeli, etkinlik alanlarında bulunan tüm çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak, bayram sevincine ortak oldu. Adıyaman'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle gün boyunca devam etti.