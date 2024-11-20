Adıyaman'da 294 Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da 294 Camii Yeniden İbadete Açıldı

Adıyaman\'da 294 Camii Yeniden İbadete Açıldı

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Adıyaman'daki az hasarlı 294 cami tadilat sonrası açıldı.

20.11.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da az hasarlı olduğu tespit edilen 294 camideki tadilat işlemleri tamamlanarak ibadete açıldı.

Depremlerde çok sayıda yapının hasar gördüğü Adıyaman'da 794 camiden 24'ü tamamen yıkıldı. Afetler nedeniyle 77 caminin ağır, 24 ibadethanenin orta ve 294 caminin ise hafif hasar gördüğü şehirde, 375 cami ise depremi hasarsız atlattı.

Hafif hasar gören camiler onarımın ardından ibadete açılırken, 24 orta hasarlı camide güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, AA muhabirine, kent genelinde depremde hasar gören camilerin cemaatle buluşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda az hasar gören 294 caminin yeniden cemaatine kavuştuğunu anlatan Haliloğlu, "Kentimiz, depremden en çok etkilenen illerin başında gelmekte. İlimiz genelinde toplam 794 camimiz var. Bu camilerimizden 24'ü yıkıldı, 77 camimiz ağır, 24 camimiz ise orta hasar görmüştü. Geriye kalan 294 camimiz az hasar almıtı. Bunun dışındaki camilerimizde elhamdülillah bir hasar bulunmamaktadır. Biz bu geçen süre içerisinde az hasarlı camilerimizde çalışmalarımızı bitirdik, ibadete açtık." diye konuştu.

Destek çağrısı

Camilerle Kur'an kurslarının da yeniden açıldığını dile getiren Haliloğlu, "Depremden sonra bazı camilerimizin yanlarına, altlarında atıl olan yerlerine Kur'an kursları yaptık, faaliyete aldık. Adıyaman merkezdeki Kur'an kursu sayımız depremden önceki sayımızdan daha fazladır, öğrenci sayısının da artmasını bekliyoruz." dedi.

Hayırseverleri cami ve Kur'an kurslarına destek olmaya çağıran Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz camilerimiz hayırseverlerin katkılarıyla, destekleriyle oluyor. Şahıslar, vakıflar, hayırseverler yapıyor. Bu vesileyle sizin aracılığınızla hayırseverleri Adıyaman'ımızdaki camilerin, Kur'an kurslarımızın yeniden yapılması hususunda desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güncel, Yaşam, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 294 Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:09 Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:40:00. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 294 Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.