Adıyaman\'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

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Adıyaman'ın Kahta ve Çelikhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üstteğmen Ali Gül ve Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Jandarma Kıdemli Astsubay Elvan Saygı'nın konuşmasıyla devam etti.

Etkinlikler Kültür Merkezi'nde düzenlenecek çeşitli programlarla ile devam edecek.

Çelikhan ilçesinde de Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programda, ilçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ile Belediye Başkanı Mahmut Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Etkinliğe Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Vekili Lütfi Özcan, kamu kurum ve amirleri ile vatandaşlar katıldı.