Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Adıyaman\'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Adıyaman'da düzenlenen programda 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10.05.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Havaalanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarının kutsal topraklarda hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Törene, müftülük şube müdürleri, din görevlileri, hacı adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Hacı Ada, Adıyaman, Müftülük, Müftü, Hac, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
19:09 Rus ordusu Ukrayna’nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı
18:47 Özgür Özel’den “Normalleşme“ çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir Özgür Özel'den "Normalleşme" çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 22:24:02. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 355 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement