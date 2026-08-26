Adıyaman\'da 8 Deprem, Olumsuzluk Yok

ADIYAMAN'da 2 saat içerisinde büyüklüğü 1.3 ile 4.2 arasında değişen 8 deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Sincik ilçesinde saat 21.40'tan itibaren yaklaşık 2 saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. Büyüklükleri 4.2 ile 1,3 arasında değişen depremler bölgede kısa sürede endişe yarattı. AFAD ekiplerinin yaptığı saha taramalarında ilk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.