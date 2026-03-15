Adıyaman\'da Akraba Kavgası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kömür beldesine bağlı Oruçlu Mezrası'nda akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Yusuf Demirkol, N.D, A.D. ve F.D. taş, sopa ve silahla yaralandı.
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Demirkol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?