Adıyaman'da Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Zarar Gören Kaldırımlar Yenileniyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören ve asfalt serimi tamamlanan noktalarda kaldırım düzenleme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde yürütülen kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında özellikle altyapı faaliyetleri nedeniyle deforme olan kaldırımlar baştan sona yenileniyor.

Kaldırım yenileme çalışmaları; Yenimahalle, Karapınar ve Sümerevler mahalleleri ile Atatürk Bulvarı'na bağlı yan yollarda yoğun şekilde sürdürülüyor.

Mahallelerde bozulan kaldırımlar yenileniyor

Sümerevler Mahallesi'nde 1729, 1719, 1723, 1732 ve 1735 numaralı sokaklarda; Yeni Mahalle'de ise 2690, 26214 ve 26255 numaralı sokaklarda asfalt çalışmalarının ardından kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karapınar Mahallesi'nde 1'inci ve 2'nci Çevre Yolu bağlantı noktalarında; Atatürk Bulvarı'nda Akedaş Müdürlüğü önünde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören kaldırımlar da belediye ekipleri tarafından yenileniyor.

"Güvenli ve modern bir ulaşım ağıiçin çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde devam eden kaldırım yenileme çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ulaşım altyapısını daha modern, düzenli ve güvenli hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Tutdere, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent estetiğini daha ileriye taşımak adına ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Altyapı çalışmalarından etkilenen bölgelerde kaldırım yenileme işlemlerini hızla tamamlayarak hem güvenliği hem de konforu artırıyoruz. Adıyaman'ın her noktasında hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.