Adıyaman'da Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Zarar Gören Kaldırımlar Yenileniyor
Adıyaman'da Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Zarar Gören Kaldırımlar Yenileniyor

13.04.2026 16:48  Güncelleme: 18:01
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören ve asfalt serimi tamamlanan noktalarda kaldırım düzenleme ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde yürütülen kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında özellikle altyapı faaliyetleri nedeniyle deforme olan kaldırımlar baştan sona yenileniyor.

Kaldırım yenileme çalışmaları; Yenimahalle, Karapınar ve Sümerevler mahalleleri ile Atatürk Bulvarı'na bağlı yan yollarda yoğun şekilde sürdürülüyor.

Mahallelerde bozulan kaldırımlar yenileniyor

Sümerevler Mahallesi'nde 1729, 1719, 1723, 1732 ve 1735 numaralı sokaklarda; Yeni Mahalle'de ise 2690, 26214 ve 26255 numaralı sokaklarda asfalt çalışmalarının ardından kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karapınar Mahallesi'nde 1'inci ve 2'nci Çevre Yolu bağlantı noktalarında; Atatürk Bulvarı'nda Akedaş Müdürlüğü önünde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören kaldırımlar da belediye ekipleri tarafından yenileniyor.

"Güvenli ve modern bir ulaşım ağıiçin çaşıyoruz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde devam eden kaldırım yenileme çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ulaşım altyapısını daha modern, düzenli ve güvenli hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Tutdere, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kent estetiğini daha ileriye taşımak adına ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Altyapı çalışmalarından etkilenen bölgelerde kaldırım yenileme işlemlerini hızla tamamlayarak hem güvenliği hem de konforu artırıyoruz. Adıyaman'ın her noktasında hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Netanyahu’yu kara günler bekliyor İran’la savaş İsrail’e pahalıya patladı Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı

17:31
17:27
17:16
17:01
16:56
16:46
Advertisement
