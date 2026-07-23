Adıyaman belediyesi'nden ağaçlara “beyaz” koruma - Son Dakika
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Adıyaman belediyesi'nden ağaçlara “beyaz” koruma

Adıyaman belediyesi\'nden ağaçlara “beyaz” koruma
23.07.2026 15:56  Güncelleme: 15:58
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Adıyaman Belediyesi, aşırı sıcakların ağaçlara zarar vermemesi için kireçleme ve sürgün budaması çalışmaları yapıyor. Belediye Başkanı Tutdere, yeşil alanları korumayı hedeflediklerini söyledi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aşırı sıcağa karşı kent genelindeki ağaçlarda kireçleme ve sürgün budaması çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının ağaçlar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla kent genelinde kapsamlı bakım ve koruma çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar, refüjler ve cadde kenarlarındaki ağaçlarda kireçleme ve sürgün budaması yapan ekipler, ağaçların yaz aylarını daha sağlıklı geçirmesi için yoğun mesai harcıyor.

KİREÇLEME VE SÜRGÜN BUDAMASIYLA AĞAÇLAR ZARARLILARA KARŞI KORUNUYOR

Kireçleme uygulamasıyla ağaç gövdeleri güneşin yakıcı etkisine karşı korunurken, özellikle yaz aylarında oluşabilecek güneş yanıkları ve aşırı sıcaklığa bağlı kabuk çatlamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama ayrıca zararlı böceklerin ağaç gövdelerine yerleşmesini zorlaştırıyor, mantar ve çeşitli hastalık etmenlerinin gelişimini sınırlandırıyor ve ağaçların dış etkenlere karşı direncini artırıyor.

Bakım işlemleri kapsamında yapılan sürgün budaması ve kireçleme sayesinde ağaç gövdelerinin görünürlüğü artırılarak parklar ve refüjlerde hem bakım çalışmalarının daha kolay yürütülmesi hem de gece görüş güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

"KENTİMİZİN YEŞİL KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yeşil alanların korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek, "Kentimizin yeşil dokusunu korumak ve geleceğe daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaz aylarında etkisini artıran yüksek sıcaklıklar yalnızca insan yaşamını değil, ağaçlarımızı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ağaçlarımızın bakımını gerçekleştiriyor. Kireçleme ve sürgün budaması gibi uygulamalarla hem ağaçlarımızın ömrünü uzatmayı hem de kentimizin yeşil kimliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Adıyaman için tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman belediyesi'nden ağaçlara “beyaz” koruma - Son Dakika

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