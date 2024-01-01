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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet D., tartıştığı Ramazan Karataş'ı bıçakla ağır yaraladı. Karataş, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman\'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
01.01.2024 - 20:31,
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sümerevler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında Mehmet D. ile Ramazan Karataş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet D. bıçakla Karataş'ı ağır yaraladı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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