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Adıyaman'da Cami Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Cami Hırsızı Yakalandı

Adıyaman'da bulunan Mahmut Gürbüz Camii'nde ayakkabı ve bisiklet çalındıktan sonra yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı. Caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelinin terlikle camiye girdiği ve bir ayakkabıyla çıktığı görülüyor.

Adıyaman\'da Cami Hırsızı Yakalandı
27.12.2023 - 16:45,
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Adıyaman'daki bir camide ayakkabı ve bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mahmut Gürbüz Camii'nde ayakkabı ve bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin eşkalini belirledi. Gözaltına alınan H.C. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan caminin kamerasınca kırmızı bir yelekli kişinin terlikle gelerek camiye girip daha sonra bir ayakkabıyla çıktığı görülüyor.

Kaynak: AA
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Adıyaman, Güvenlik, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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