Adıyaman'da Çayda Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Kişi Tedavi Altına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi tedavi altına alındı.
Kuyulu köyü yakınlarındaki Göksu Çayı'na serinlemek için giren İ.E. ile A.G. boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin sudan çıkardığı 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
İ.E. ile A.G. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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