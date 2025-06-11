Adıyaman'da dengesini kaybederek yere düşen çocuk yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde 2 yaşındaki E.N.B, evinin balkonunda oynadığı esnada birinci kattan dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Çocuk Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?