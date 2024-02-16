Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kentte depremden önce 169 bin 615 olan öğrenci sayısının bugün itibarıyla 160 bin 711'e ulaştığını bildirdi.
Tosun, Perre Uygulama Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'dan da birçok kişinin ayrıldığını hatırlatan Tosun, geri dönüşlerin arttığını söyledi.
Depremlerde hasar gören okulların onarıldıktan sonra eğitim ve öğretime kazandırıldığını belirten Tosun, şu bilgileri verdi:
"Depremlerden önce Adıyaman'da 169 bin 615 öğrenci varken şu anda 160 bin 711 öğrenciyle eğitim ve öğretime devam etmekteyiz. Buradaki farkımız yüzde 5,24 olarak azalma göstermiştir.
Deprem öncesi kentimizde 859 okul mevcuttu, depremlerde yıkılan ve ağır hasar alan okul sayımız 13 olarak tespit edildi. Şu an mevcut 846 okulda eğitim ve öğretim hayatımıza devam ediyoruz. Eğitim binamızdaki azalma da yüzde 1,63 civarındadır."
Tosun, meslek liselerinin üretimlerine devam ettiğini belirterek, öğrencilerin iç ve dış cephe plastik boya, çeşitli temizlik malzemeleri, kolonya, oda parfümü gibi ürünlerin üretimini sürdürdüklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da deprem sonrası öğrenci sayısı azaldı - Son Dakika
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