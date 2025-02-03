Adıyaman'da Deprem Sonrası Sağlık Sorunları - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Sonrası Sağlık Sorunları

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Adıyaman Tabip Odası Başkanı, konteynerde yaşamın sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

03.02.2025 10:13
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Haber: Mehmet OFLAZ - Mehmet Duran ÖZKAN

(ADIYAMAN) - Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doktor Erdal Yavuz, konteynerde yaşamın uygun olmadığını belirterek, "21 metrekareye hayatlar sığmıyor ve ciddi psikiyatrik sorunlara sebep oluyor. Adıyaman'ın bir an önce her anlamda toparlanması ve herkesin elini taşın altına koyması gerekir" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde en çok zarar gören illerden birisi de Adıyaman'dı...  Adıyaman Tabip Odası Başkanı Erdal Yavuz, 6 Şubat depremleri sonrasında şehirde sağlık alanında yaşanan sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Erdal Yavuz, sağlık alanında sorunların devam ettiğini dile getirerek, "Depremden sonra birçok hekim ilimizden ayrılmak zorunda kaldı. Mecburi hizmet adı altında hekimler atandı ama hekimler ilk fırsatta tekrar kentimizden ayrılmak istiyorlar. İzmir'den bir hekimin gelip burada çalışması için cazip hiçbir imkan yok. Yeterince ev stoğu yok. TOKİ'den bir kısım ev teslim edilmiş olsa bile mevcut ev kiraları çok pahalı. Hekimlerin Adıyaman'a gelmesi için cazip hiçbir durum yok. Hekimler, mecburi hizmet bittiği anda tekrar ilimizden ayrılmak istiyorlar" dedi.

"Adıyaman'ın bir an önce her anlamda toparlanması gerekir"

Yavuz, Adıyaman'da halaaile sağlığı merkezlerinin konteynerde sağlık hizmeti verdiğini belirtti. Konteynerde yaşamın uygun olmadığını savunan Yavuz, "21 metrekareye hayatlar sığmıyor ve ciddi psikiyatrik sorunlara sebep oluyor. Adıyaman'ın bir an önce her anlamda toparlanması ve herkesin elini taşın altına koyması gerekir. İyi anlamda yapılan faaliyetler de var. Adıyaman, yerinde dönüşüm projeleri ve TOKİ yatırımlarıyla inşaat sektöründe hızla ilerleyen illerden biri haline geldi. 80 bine yakın insan konteynerde sağlıksız koşullarda yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Doktor Erdal Yavuz, deprem bölgesindeki çocuklarda yüksek oranda beslenme yetersizliğinin (malnütrisyon)görüldüğünü ifade ederek, "Birçok evin mutfağının olmadığını, yemek pişirecek ortamının olmadığını ve sağlıklı gıdaya ulaşamayacağını gördük. Bunun gibi birçok sorunun sebebi kalıcı konutlara geçememektir" diye konuştu.

Yavuz, depremden sonra intihar vakalarında artış olduğunu, vatandaşların travma ve stres bozukluğu gibi psikolojik sorunlar yaşadığını da aktardı. Adıyaman'da halen yıkımların devam ettiğini anımsatan Yavuz, "Asbest halk sağlığı için ciddi bir tehlikedir. Şehirde hem altyapı, hem de yıkımların devam etmesinden dolayı ciddi bir toz ve hava kirliliği mevcut. Bu da zamanla solunumsal hastalıklara sebep olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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