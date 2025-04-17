Adıyaman'da Depremdeki Yapı Yıkımı İçin 5 Kamu Görevlisine Dava Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Depremdeki Yapı Yıkımı İçin 5 Kamu Görevlisine Dava Açıldı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Burak Yapı Sitesi'nin A bloğu nedeniyle 12 kişinin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla 5 kamu görevlisi hakkında dava açtı. Kamu görevlilerine 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlaması yöneltildi.

17.04.2025 10:20  Güncelleme: 10:21
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Burak Yapı Sitesi'nin yıkılması sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak, 5 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez İlçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Burak Yapı Sitesi'nin A bloğu yıkıldı, B bloğu ise ağır hasar aldı. A blokta 11, B blokta ise 1 kişi yaşamını yitirdi; iki blokta toplam 5 kişi de yaralandı.

Binanın yıkılmasıyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti. İçişleri Bakanlığı'nın ön inceleme raporunda, yapıların inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan Bekir Bilgin (Yapı Kontrol Müdürü), Ferhat Bülent Özer (Eski Yapı Kontrol Müdürü), Fahri Yılancı (Jeoloji Mühendisi), Ferhat Kıran (Tekniker) ve Bilal Elçi'nin (Belediye personeli) sorumlulukları tespit edildi. Adıyaman Valiliği yalnızca Özer ve Yılancı hakkında soruşturma izni verirken, diğer üç kişi için izin vermedi. Ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, itiraz üzerine tüm şüpheliler hakkında soruşturma izni verdi.

5 kamu görevlisine dava açıldı

Başsavcılık, 5 belediye görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı. ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişilerin "asli kusurlu" ve Belediye Yapı Kontrol Biriminde çalışan kişilerin ise "tali kusurlu" olduğuna atıf yapıldı.

İddianamede, şüphelilerin savunmalarında herhangi bir ihmal veya kusurlarının bulunmadığını öne sürerek, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi.

"Öngörülebilir bir sonucun gerçekleşmesine sebep olmuşlardır"

İddianamede, şüphelilerin görev yaptıkları dönemde geçerli mevzuata yeterince uymadıkları, bilim ve teknik gerekliliklere aykırı davrandıkları, binanın mimari ve statik projelerindeki eksiklere rağmen projeyi onayladıkları ve yapı ruhsatı verdikleri ifade edildi. İddianamede, proje ve inşaat sürecinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği, bu nedenle öngörülebilir bir sonucun gerçekleşmesine sebep olunduğu vurgulanarak, kamu görevlilerinin sorumlulukları bulunduğu ve bilinçli taksir suçunun işlendiği yönünde yeterli delilin mevcut olduğu belirtildi.

İki dosyada birleştirildi...

Başsavcılık, müteahhitler Kazim Oğuz ve Selçuk Sarıkaya, şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, statik proje müellifi Sercan Güçlü, yapı denetim yetkilisi ve statik proje ile uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk ile kontrol elemanları Fatma Zehra Kızılet ve Sertaç Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan dava ile 5 kamu görevlisine yönelik açılan davanın birleştirilmesine karar verdi. Kamu görevlileri ilk kez hakim karşına çıkacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Depremdeki Yapı Yıkımı İçin 5 Kamu Görevlisine Dava Açıldı - Son Dakika

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