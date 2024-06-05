Adıyaman\'da depremzede hak sahiplerine köy evleri teslim ediliyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yapımı tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi devam ediyor.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Akpınar köyü yakınlarında yapımı süren konutlarda sona gelindi. Tamamlanan bazı köy evlerine ise hak sahipleri yerleşmeye başladı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerine evlerin anahtarlarının teslimi ise AFAD İl Müdürlüğünde devam ediyor.

AFAD İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine tesliminin sürdüğünü söyledi.

Evlerin yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatan Dursun, "Şehir merkezinde 26 bin 801, kırsalda da 13 bin 838 olmak üzere 40 bin 639 konutumuz var. Kurasını çektiğimiz 6 bin 281 kentsel, 777 ise kırsalda konutumuz var. Diğer konutlarımızın inşaatları devam ediyor." dedi.

Afetzedelerden Hanife Şahin ise evlerine yerleştiklerini, ailesiyle mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.