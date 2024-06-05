Adıyaman'da depremzede hak sahiplerine köy evleri teslim ediliyor - Son Dakika
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Adıyaman'da depremzede hak sahiplerine köy evleri teslim ediliyor

Adıyaman\'da depremzede hak sahiplerine köy evleri teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yapımı tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi devam ediyor. Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Akpınar köyü yakınlarında yapımı süren konutlarda sona gelindi. Tamamlanan bazı köy evlerine ise hak sahipleri yerleşmeye başladı. Kurada ismi çıkan hak sahiplerine evlerin anahtarlarının teslimi ise AFAD İl Müdürlüğünde devam ediyor. AFAD İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun, tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine tesliminin sürdüğünü belirtti. Evlerin yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Dursun, şehir merkezinde 26 bin 801, kırsalda da 13 bin 838 olmak üzere toplamda 40 bin 639 konut bulunduğunu ve kurası çekilen 6 bin 281 kentsel ve 777 kırsal konutun olduğunu söyledi. Diğer konutların inşaatları ise devam ediyor. Afetzedelerden Hanife Şahin ise ailesiyle birlikte evlerine yerleştiklerini ve mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

05.06.2024 10:43
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yapımı tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi devam ediyor.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Akpınar köyü yakınlarında yapımı süren konutlarda sona gelindi. Tamamlanan bazı köy evlerine ise hak sahipleri yerleşmeye başladı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerine evlerin anahtarlarının teslimi ise AFAD İl Müdürlüğünde devam ediyor.

AFAD İl Müdürlüğü İyileştirme Şube Müdürü Hakan Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine tesliminin sürdüğünü söyledi.

Evlerin yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatan Dursun, "Şehir merkezinde 26 bin 801, kırsalda da 13 bin 838 olmak üzere 40 bin 639 konutumuz var. Kurasını çektiğimiz 6 bin 281 kentsel, 777 ise kırsalda konutumuz var. Diğer konutlarımızın inşaatları devam ediyor." dedi.

Afetzedelerden Hanife Şahin ise evlerine yerleştiklerini, ailesiyle mutlu bir şekilde yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hanife Şahin, Hakan Dursun, Şanlıurfa, Adıyaman, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da depremzede hak sahiplerine köy evleri teslim ediliyor - Son Dakika

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