Adıyaman\'da Depremzedelerin Kullandığı 3 Konteyner Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Güncel

ADIYAMAN'da, depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde depremzedelerin yaşadığı konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevler, yandaki 2 konteynere daha sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi depremzedeler yaptı. Yapılan müdahale yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen itfaiyecilerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Paniğe neden olan yangında 3 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.