Adıyaman\'da din görevlisi yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım götürüyor

Adıyaman'da din görevlisi Abdullah Sağlam, hayırseverlerin bağışlarını sahur vaktinde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Kentteki İl Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü bünyesinde görev yapan din görevlisi Abdullah Sağlam, hayırseverlerin bağışladığı zekat ve çeşitli yardım kolilerini kentteki yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak götürüyor.
Kendisine ulaşan bütün yetim ailelere yetişmeye çalışan Sağlam, sahur vaktinde de kendi aracıyla ailelere kahvaltı kolisi, sıcak ekmek, yoğurt, yumurta teslim ediyor.
Abdullah Sağlam, AA muhabirine, hayırseverlerin kendilerine verdiği yardımları ellerinden geldiğince dağıtmaya çalıştıklarını söyledi.
Kentte belirlenen yetim aileleri yalnız bırakmadığını belirten Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İl Müftülüğü Yetim Koordinatörlüğü birimi olarak hayırseverlerin bizlere bağışladığı yardımları yetim ailelerimize ulaştırıyoruz. Bizler her ailemize günde 2 ekmek, haftada bir yoğurt, yumurta, ayda bir gıda kolisi ve hayır sahiplerinin zekatlarını ulaştırmaktayız. Bizler hayır sahipleri ile yetim aileler arasında köprü görevi yapmaktayız."
Sağlam, yardımın saatinin olmadığını ifade ederek, "Özellikle ramazan ayının gelmesiyle sahurda ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz, onlara çeşitli kahvaltılık ürünler ve sıcak ekmek dağıtıyoruz." dedi.
Depremlerden sonra yetimlerin sayısının çok fazla arttığını anlatan Sağlam, "Depremden önce bizim ulaşabildiğimiz yetim ailelerimizin sayısı 200 iken depremlerden sonra yükümüz daha ağır oldu binin üzerinde yetim ailemiz var. Rabbim hayır sahibi ailelerimizin sayısını arttırırsa bizler de ulaşmaya çalışacağız inşallah. Hayır sahiplerimize teşekkür ederim, Allah onlardan razı olsun, yetimler bize emanettir, onlara sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.
Yetim ailelerden Leyla Güvercin ise Sağlam'ın her zaman yanlarında olduğunu ve kendilerine yardım getirdiğini söyledi.
Ailelerden Yıldız İde de gelirinin olmadığını, hayır sahiplerinin kendisine ulaştırdığı yardımlarla geçimini sağladığını ifade etti.
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