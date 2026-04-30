Adıyaman'da Direksiyon Başında Hayat Kurtaran Müdahale... Yolcular Uyardı, Şoför Hastaneye Yetiştirdi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'ne ait Örenli TOKİ hattında seyir halinde olan şehir içi yolcu otobüsünde bir yolcu bayıldı. Yolcuların uyarısı üzerine durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Berk, güzergahını değiştirerek yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Hastanede ilk tedavisi yapılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman Belediyesi'ne ait Örenli TOKİ hattında seyir halinde olan şehir içi yolcu otobüsünde bir yolcu, yolculuk sırasında aniden bayıldı. Otobüste bulunan vatandaşlar durumu fark ederek şoför Mehmet Berk'i uyardı.

Uyarının ardından hızlı şekilde harekete geçen Berk, yolcunun sağlık durumunu önceleyerek aracı güzergahından çıkardı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yöneldi. Yolcuların da destek verdiği süreçte, baygınlık geçiren yolcu sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otobüsün hastane bahçesine ulaşmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Baygınlık geçiren yolcu, sedye ile acil servise alınarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontrollerin ardından yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Mehmet Berk, vatandaşların uyarısı üzerine yolcunun bayıldığını fark ettiğini ve zaman kaybetmeden hastaneye yöneldiğini belirterek, "Örenli TOKİ hattında seferimizi yaparken vatandaşlarımız bir yolcumuzun bayıldığını söyleyerek beni uyardı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden güzergahımı değiştirdim ve hastaneye yöneldim. O an tek düşüncem yolcumuzu bir an önce sağlık ekiplerine ulaştırmaktı. Çok şükür yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. İnsanlık görevimi yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum" dedi.