Adıyaman\'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Adıyaman'da dolu yağışı etkili oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde yağmur yağışı sonrası 10 dakika boyunca süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısı yaptığı illerden birisi olan Adıyaman'ın Tut ilçesinde dolu etkili oldu. Öğleden sonra başlayan yağı yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle yerler beyaza bürünürken araçlar ve bitkiler zarar gördü. Dolu yağışı, ilçede bazı bölgelerde küçük çaplı sele de neden oldu. Dolu nedeniyle vatandaşlar araçlarını korumak için araçlarının üstüne bez parçalarıyla kapattı.