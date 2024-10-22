Adıyaman'da Grand İsias Hotel Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Grand İsias Hotel Davası Devam Ediyor

Adıyaman'da depremler sonrası 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel davasında yargılama sürüyor.

22.10.2024 13:50
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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, 21 aydır tutuklu olduğunu belirterek, depremde 300 yakınını kaybettiğini ve ardından cezaevinin ağır şartlarını yaşadıklarını, sağlığını kaybettiğini belirtti.

Arsa sahibi olduğunu, teknik konulara vakıf olmadığını, inşaat için her türlü imkanı sağladığını, en iyi malzemeleri temin ettiğini öne süren Bozkurt, "İşlerimizi, sağlığımızı kaybettik. Tahliyemi istiyorum, bu olayda suçumuz eksiğimiz yok. Bu tamamen doğal bir afet." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt, suçlamaları kabul etmedi, tahliye talebinde bulundu.

Mimar tutuklu sanık Erdem Yıldız, evraklarda gereken imzaların olmadığını, kendisine ait olduğu belirtilen imzanın da kendisine ait olmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Müştekiler, adalet istediklerini ifade etti.

Duruşma savcısı, bilirkişi raporunun beklenilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatları ile müştekiler arasında gerginlik yaşanması üzerine taşkınlık çıkaranların kolluk kuvvetlerince salondan çıkarılmasını istedi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Fenalık geçiren bir müştekiye, adliye önünde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Kaza, Son Dakika

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