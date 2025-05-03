Adıyaman\'da Gruplar Arasında Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Harun köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 5 kişi darp sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin 20 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.