Adıyaman'da Halk Ekmek İçin Geri Sayım Başladı: 7 Noktada Büfeler Kuruluyor

20.01.2026 13:27  Güncelleme: 14:31
Adıyaman Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ekmek sağlamak amacıyla Halk Ekmek projesini hayata geçiriyor. Kentin çeşitli noktalarında kurulan satış büfeleri ile günlük ortalama 9 bin ekmek üretilecek. Başkan Tutdere, projeyle sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin vizyon projeleri arasında yer alan Halk Ekmek'te sona yaklaşıldı. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ekmeğe erişimini sağlamak amacıyla kurulan 7 satış noktası, kentin farklı noktalarında yerini almaya başladı.

Adıyaman Belediyesi'nin Halk Ekmek projesi kapsamında ilk etapta İmamağa Mahallesi (2 farklı kısım), Musalla Mahallesi, 3. Çevre Yolu, Altınşehir Mahallesi (Batı ve Güney kısımları) ve Kent Meydanı olarak belirlenen satış noktalarında inşaat çalışmaları tamamlandı.

İlk Halk Ekmek büfesinin Kent Meydanı'nda kurulmasının ardından diğer noktalarda da hazırlıklar hız kazandı. Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek büfeler, vatandaşlara modern ve kaliteli hizmet sunacak.

Günlük 9 bin ekmek kapasiteli modern tesis

Son teknolojiyle donatılan ve en yüksek hijyen standartlarına uygun şekilde inşa edilen Halk Ekmek Fabrikası, tamamlandığında bölgenin en donanımlı tesislerinden olacak. Tam kapasiteyle çalıştığında günlük ortalama 9 bin adet üretim yapacak fabrika; ekmeği hem kalite hem de ekonomik fiyat avantajıyla vatandaşın sofrasına ulaştıracak.

Halk Ekmek projesinin sosyal dayanışmanın bir simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Abdurrahman Tutdere, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkımızın sofrasına ve bütçesine katkı sunuyoruz"

"Halk Ekmek projemizle, özellikle dar gelirli hemşehrilerimizin bütçesine doğrudan katkı sunmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı temel gıdaya ulaşması bizim önceliğimizdir. Kentimizin farklı noktalarında kurduğumuz modern satış büfeleriyle erişimi kolaylaştırıyoruz. Kendi tesisimizde, hijyenik koşullarda üreteceğimiz ekmekleri halkımızın sofrasına güvenle ulaştıracağız. Adıyaman'da sosyal belediyeciliği güçlendirmeye ve insan odaklı projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

