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Adıyaman'da Hasarlı Binalardan Kombi Çalan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Hasarlı Binalardan Kombi Çalan 5 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'ın Yenipınar ve Turgut Reis mahallelerinde ağır hasarlı binalardan kombi çalındığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İncelemeler sonucunda 5 şüpheli tespit edildi ve operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

04.01.2024 - 20:49,
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ADIYAMAN'da, hasarlı binalardan kombi çaldıkları tespit edilen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Yenipınar ve Turgut Reis mahallelerinde ağır hasarlı binalardan kombilerin çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler yaptığı inceleme sonrası hasarlı binalardan hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheliyi tespit etti. İsmi açıklanmayan şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adıyaman\'da Hasarlı Binalardan Kombi Çalan 5 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Hasarlı Binalardan Kombi Çalan 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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