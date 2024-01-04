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Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da yapılan hırsızlık operasyonunda, Yeni Pınar ve Turgut Reis mahallelerinde kombi ve hırdavat aletlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak. Aynı operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Adıyaman\'da Hırsızlık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
04.01.2024 - 14:31,
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yeni Pınar ile Turgut Reis mahallelerinde kombi ve çeşitli hırdavat aletlerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda Mehmet B, Ercan K, Ahmet Ç, Murat İ. ve İbrahim Halil G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan aynı çalışma kapsamında Mehmet Y, Eyüp C. ve Abdullah Ç'nin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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