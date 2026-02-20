Adıyaman Kent Meydanı'nda İlk İftar Sofrası

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, Kent Meydanı'nda kurduğu iftar çadırı ile binlerce vatandaşı aynı sofrada bir araya getirdi.

Adıyaman Belediyesi, ramazan ayının ruhunu yansıtan geleneksel iftar sofralarını bu yıl da hemşehrileriyle buluşturdu. Bu kapsamda Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, ramazanın ilk gününde binlerce Adıyamanlıyı aynı sofrada bir araya getirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iftar çadırı geleneği sürdürerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. İlk oruçlarını belediyenin kurduğu çadırda açan vatandaşlar, ramazan sevincini çocuklarıyla birlikte yaşadı. İftar saatinden önce meydanı dolduran aileler, sunulan sıcak yemeklerle oruçlarını açarken Adıyaman'ın geleneksel ramazan atmosferini deneyimledi.

Vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu sofralar sadece yemek değil, bizim için bir paylaşım alanı. Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye bu geleneği yaşattığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.