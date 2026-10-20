Adıyaman'da iki grup kavgasında 4 kişi yaralandı, 38 şüpheliden 18'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da iki grup kavgasında 4 kişi yaralandı, 38 şüpheliden 18'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da iki grup kavgasında 4 kişi yaralandı, 38 şüpheliden 18\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde 17 Ekim akşamı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; adres aramalarında 5 tüfek ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 38 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Olay, 17 Ekim akşamı, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grubun tartışması, tekme, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

5 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Derinleştirilen soruşturma kapsamında çok sayıda polis ve Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Kavgaya karıştıkları belirlenen 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 18'i tutuklandı, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Yeşilyurt3. SayfaAdıyamanGüvenlikOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:21:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Adıyaman'da iki grup kavgasında 4 kişi yaralandı, 38 şüpheliden 18'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei