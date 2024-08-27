Adıyaman'da iki trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı

Adıyaman\'da iki trafik kazasında 2\'si ağır, 5 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazalardan biri Yeni Mahalle'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşirken, diğeri ise Sümerevler Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve bazılarının hayati tehlikesi bulunmaktadır.

27.08.2024 20:48
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Adıyaman'da iki trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Yunus E.Ç. idaresindeki 34 JE 084 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle 26303. Sokak'ta Ümmü E'nin kullandığı 02 AEB 708 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsüyle motosikletteki Cemile G. yaralandı.

Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içinde Deniz Y.Y. yönetimindeki 02 ADS 416 plakalı motosiklet ile Bedirhan B. idaresindeki 02 ACT 705 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücülerle 02 ACT 705 plakalı motosikletteki Hüseyin D. yaralandı.

İki kazadaki yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sümerevler Mahallesi'ndeki kazada yaralanan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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